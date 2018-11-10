Вашингтон, 11 ноября, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Российские дипломаты посетили задержанную в США Марию Бутину и поздравили её с днем рождения. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге дипмиссии в Twitter.

Pavel Starikov Мария Бутина

10 ноября Марии Бутиной исполнилось 30 лет. Отмечается, что она поблагодарила всех за поздравления.

В посольстве напомнили, что Бутину держат в американской тюрьме уже четыре месяца из-за надуманных обвинений. Дипломаты обещают по-прежнему помогать российской гражданке восстановить доброе имя и вернуться домой.

«Мария стойко и с большим достоинством переносит все тяготы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США арестовали Марию Бутину в июле 2018 года в Вашингтоне. Её обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 ноября назвала обвинения против Бутиной «грубыми инсинуациями».