Санкт-Петербург, 10 ноября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Компания «Лента» намерена восстановить свой гипермаркет на Обводном канале в Петербурге, сильно пострадавший при пожаре 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлинговой компании, владеющей крупнейшей сетью гипермаркетов в России.

Moscow.mchs.ru Пожарные работают

В «Ленте» рассказали, что возгорание произошло под кровлей в торговом зале. Во время ЧП «системы пожарной безопасности и автоматического пожаротушения находились в исправном состоянии и сработали штатно».

Пока к месту ЧП ехали пожарные, за 10 минут из магазина были эвакуированы все сотрудники и покупатели — порядка ста человек. В ходе эвакуации один сотрудник «Ленты» получил небольшие ссадины. После осмотра в больнице он был отпущен домой.

Всё руководство «Ленты» оперативно прибыло на место ЧП и взаимодействует с МЧС и правоохранительными органами в ходе установления причин пожара.

При пожаре сильнее всего пострадал торговый зал гипермаркета, над ним частично рухнула кровля. Однако «административная часть и грузовая зона находятся в удовлетворительном состоянии», подчеркнули в «Ленте».

Компания намерена восстановить пострадавший магазин. «Гипермаркет был застрахован. Сумма ущерба уточняется», — добавили в пресс-службе ритейлера.

Напомним, пожар в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала, 118, корп. 7, возник около 8:30 утра. Огонь охватил 4800 кв. метров. В ходе тушения огня пожару присваивался повышенный ранг сложности. После ликвидации открытого огня происходило тление в завалах на площади 200 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 12 единиц техники и 54 человека личного состава.

На месте пожара побывал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил четкую работу пожарных, слаженность их действий, которые были отработаны ранее в ходе учений. Беглов пообещал выделить дополнительные средства для обеспечения пожарной безопасности в городе.