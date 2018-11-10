Воронеж, 10 ноября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Воронеже объявлено о старте общественных обсуждений концепции комплексного благоустройства проспекта Революции — центральной улицы города. Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе администрации города, обсуждения пройдут в два этапа. Соответствующее поручение дал глава города Вадим Кстенин. Обновление проспекта Революции планируется осуществлять в рамках реализации на территории Воронежской области мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Ознакомиться с концепцией можно здесь.

Пресс-служба администрации Воронежа Проспект Революции ждет реконструкция

«Для нас сейчас очень важно к 2020-му году — юбилею Победы — обустроить центральную улицу города в комплексе с нашим главным мемориалом — площадью Победы. Сейчас висят провода, тротуары замощены «разнокалиберным» булыжником… Поэтому в следующем году надо обязательно привести в порядок пешеходную зону главной магистрали, а на площади Победы будет благоустроенное общественное пространство с фонтаном, соответствующим по стилю и формату особому статусу этого святого места», — говорил ранее мэр Вадим Кстенин на встрече с городским активом ветеранов.

Концепцию разработала проектная группа «Дом архитектора», состоящая из молодых практикующих специалистов. К разработке проектных решений были приглашены эксперты в сфере организации дорожного движения и ландшафтной архитектуры. Куратором создания концепции выступил заместитель руководителя управления главного архитектора администрации города Константин Кузнецов.

Обсуждение концепции планируется проводить в два этапа. До 16 ноября этого года на адрес электронной почты prospekt.vrn@mail.ru от воронежцев ждут конструктивных предложений по проектным решениям проспекта Революции. Второй этап будет включать в себя проведение публичной защиты и обсуждения проектных решений.

Сама концепция, предполагает, в частности, расширение пешеходной зоны проспекта, обновление зеленых насаждений, предлагается построить еще один пешеходный переход. Все коммуникации (в том числе электропровода), портящие облик центра города, будут спрятаны под землю. Как пояснил 9 ноября журналистам куратор проекта Константин Кузнецов, назвать сроки выполнения реконструкции, если концепция получит одобрение воронежцев, пока затруднительно, но, по его словам, реализация первого этапа может стартовать уже в 2019 году. Финансироваться работы планируют за счет государственно-частного партнерства, например, к участию предлагается привлечь компании, имеющие офисы и магазины на проспекте революции.