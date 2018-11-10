Казань, 10 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В Казани 10 ноября 2018 года прошла эстафета огня. Общая протяжённость маршрута по столице Татарии с символом Универсиады-2019 составила 2,5 тыс. метров, в эстафете принимали участники высокопоставленные чиновники республики, а главы Татарии и Красноярского края — Рустам Минниханов и Александр Усс приняли участие в церемонии зажжения городской чаши огня, передаёт ИА REGNUM.

Krsk2019.ru Эстафета огня Зимней универсиады-2019 в Казани

Маршрут в столице Татарии был проложен по историческим местам, проходя по самым известным достопримечательностям Казани, в числе которых — Национальный музей, Национальная библиотека республики, башня Сююмбике, Благовещенский собор, Воскресенская башня, а также мечеть «Кул-Шариф», музей естественной истории региона, а также одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанского кремля.

В эстафете принимали участия министр спорта РТ Владимир Леонов, министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Снова побывать факелоносцем — это ностальгия, замечательные воспоминания от нашей универсиады. Было здорово вновь окунуться в эту атмосферу. Приятно, что в такой мороз пришло так много молодежи, студентов», — отметил Дамир Фаттахов.

Был среди участников и победитель конкурса «Волонтер года-2012» Алмаз Аскаров, который был волонтером на Универсиаде-2013, прошедшей в столице Татарии, а также на других крупных спортивных соревнованиях международного уровня. В числе факелоносцев отметились и другие активные участники спортивного сообщества и волонтёрского движения.

Напомним, в 2013 году именно столица Татарии приняла на своей территории летнюю Универсиаду, которая стала первой в истории России.

На сегодня федеральная трасса эстафеты включает 30 крупных российских городов, уже приняли её Москва, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Грозный. После Казани очередь за Екатеринбургом, где мероприятие намечено на 17 ноября. Красноярск, где и состоится Зимняя Универсиада, примет эстафету 1 марта 2019 года. Сама же XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года.

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