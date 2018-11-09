В Казани чашу огня Универсиады – 2019 зажгут при участии двух глав регионов

Казань, , 08:36 — REGNUM В церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады — 2019 в Казани 10 ноября примут участие губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Татарии Рустам Минниханов.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, Александр Усс два дня будет работать в Татарии. Сегодня, 9 ноября, он встретится с мэром Казани Ильсуром Метшиным. На встрече Усс и Метшин обсудят вопросы развития профессионального и массового спорта, а также перспективы использования объектов Универсиады по окончанию игр.

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Также в Казани Усс посетит спортивные сооружения, построенные для проведения XXVII Всемирных летних студенческих игр в 2013 году.

А 10 ноября состоится церемония зажжения городской чаши огня Универсиады — 2019.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярске (Красноярский край). В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр.

3 ноября огонь пронесли по Архангельску, который стал десятым городом, принявшим эстафету.

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