Виннипег, Канада, 10 ноября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

(сс) Lisa Gansky Хоккеист ХК «Виннипег Джетс»

Встреча, проходившая в Виннипеге, закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отметились забитыми голами Коннор, (11-я минута, в большинстве). Шайфле, (14-я). Элерс, (46-я). Лайне, (51-я, в большинстве). Уилер, (59-я в пустые ворота). У их соперников отметились Джонсон (43-я) и Джост (47-я).

Также стоит отметить, что российский защитник «Виннипег Джетс» получил травму верхней части тела после того как столкнулся с нападающим «Колрадо» Габриэлом Буркой через 6 минут после своего выхода на лед.