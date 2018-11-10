Токио, 10 ноября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. 12 ноября вице-президент США Майк Пенс посетит Японию для встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча с заместителем премьера и по совместительству министром финансов Таро Асо была отменена. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Асо сделал комментарий на собрании фракционных членов в августе 2017, в котором упомянул Гитлера. «Я не подвергаю сомнению ваши намерения (быть политиками). Но результаты важны. Гитлер, убивший миллионы людей, не был хорошим, даже если его мотивы были правильными», — сказал Асо. Хотя он и отказался от своего высказывания, Пенс его учел. С тех пор он отказывается проводить официальные переговоры с японским министром финансов. Следующий визит не исключение.