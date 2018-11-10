Хабаровск, 10 ноября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур» расторг контракт с чешским вратарем Либором Кашиком, информация об этом размещена 10 ноября на официальном сайте команды.

CzechMira Либор Кашик

Как пишет официальный Twitter команды, соглашение достигнуто по обоюдному соглашению сторон и такое решение принято клубом в связи с переформатированием вратарской бригады.

«Спасибо за работу, удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении «Амура».

В текущем сезоне Кашик провел 8 матче за клуб, в которых пропустил 31 шайбу и все эти встречи команда проиграла.

Отметим, как сообщалось, ранее в «Амур» вернулся голкипер Алексей Мурыгин, который перешел из омского «Авангарда».