Санкт-Петербург, 10 ноября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать огонь в санкт-петербургском гипермаркете «Лента». Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тушение пожара

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге загорелся один из гипермаркетов «Лента», расположенный по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 118, корпус 7.

Огонь быстро распространился по зданию, и произошло обрушение кровли на площади 3200 кв. метров. Сейчас удалось локализовать пожар и его ранг понижен до второго.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.