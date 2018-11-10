Киев, 10 ноября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Повышение тарифов на производство тепловой энергии на своих ТЭЦ для нужд населения запланировало украинское коммунальное предпрятие «Киевтеплоэнерго». Об этом 9 ноября сообщает информационное агенство УНИАН.

Цитата из м/ф «Кошкин дом». реж Леонид Амальрик. 1958. СССР Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало

Сообщается, что тарифы для населения повысятся сразу на 32%.

Также повысятся тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций. В этом случае запланировано повышение в 2,3 раза.

Сообщается, что повышение тарифов на производство тепловой энергии связано с установлением с 1 ноября новой цены на природный газ для всех категорий потребителей.

Напомним, что 19 октября текущего года кабинет министров на Украине принял решение о повышении тарифов на газ с ноября на 23,3%. Необходимость повышения правительство Украины обосновало требованиями МВФ. Всего в стране предполагается трёхэтапное повышение тариов на газ.