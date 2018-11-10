Пекин, 10 ноября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ заявил, что в случае прямого военного столкновения между Китаем и США мир ожидает глобальная катастрофа. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

«Противостояние и столкновение армий двух стран станет бедствием не только для Китая и США, но и для всего мира», — заявил глава Минобороны КНР по итогам второго раунда стратегического диалога по дипломатии и безопасности.

Но при этом Фэнхэ подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны и интересы её развития.

Военный министр подчеркнул, что НОАК готова к продвижению совместного межармейского диалога с вооруженными силами США, но только в том случае, если этот диалог в равной мере учитывал бы интересы обеих сторон, опирался на взаимное доверие и был бы направлен на устранение взаимных разногласий.

Фэнхэ считает, что на вооруженные силы Китая и США возложена очень важная ответственность.

«Успешное развитие сотрудничества между ними — залог счастья двух стран и всего мира», — подытожил глава военного ведомства Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пекине 9 ноября прошел второй раунд китайско-американских переговоров по безопасности. Стороны обсуждали ключевые региональные проблемы — территориальный конфликт в Южно-Китайском море, ситуацию на Корейском полуострове и тайваньский вопрос.