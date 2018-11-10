* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 10 ноября, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Прямых контактов с афганским правительством у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было и нет, сообщил журналистам представитель запрещенной организации Шер Мохаммад Аббас Станикзай на встрече в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

«Никаких прямых контактов не было», — сказал Аббас Станикзай.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнули, что не считают правительство представителем интересов афганского народа. За стол переговоров с Кабулом его приспешники сядут только в том случае, если решится «проблема с американцами».

Напомним, российская сторона является организатором переговоров по мирному урегулированию многолетнего конфликта в Афганистане.

Встреча Московского формата состоялась 9 ноября при участии заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США.

В нынешнем, втором заседании Московского формата приняла участие делегация политического офиса движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе во главе со Станикзаем.