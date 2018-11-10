* ИГ — запрещённая в России организация

Мельбурн, Австралия, 10 ноября, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в австралийском Мельбурне, сообщает AFP.

Nazareth College Мельбурн

Сообщается, что исламисты назвали нападавшего на прохожих в Мельбурне своим бойцом. Ранее был опубликован видеоролик с места происшествия. На нем видно, что улицы оцеплены сотрудниками полиции, а вокруг стоят кареты скорой помощи. Полиции тогда пришлось применить оружие против нападавшего. Он от полученных ранений скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в австралийском Мельбурне неизвестный мужчина напал с ножом на троих прохожих. Один из пострадавших скончался. До этого нападавший, по разным данным, пытался либо поджечь, либо взорвать стоящий рядом автомобиль. Полиция штата Виктория считает теракт приоритетной версией произошедшего.