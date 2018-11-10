Ленинградская область, 10 ноября, 2018, 04:40 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария с участием полицейского автомобиля, сообщает пресс-служба МВД РФ Ленобласти.

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Сообщается, что полицейский автомобиль «УАЗ» столкнулся с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. В полицейской машине находились трое сотрудников правоохранительных органов.

В результате аварии скончался водитель легкового автомобиля, двое его пассажиров госпитализированы. Среди полицейских пострадал один человек — он получит травмы средней степени тяжести. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошло столкновение грузовика КамАЗ с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля.