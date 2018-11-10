Вашингтон, 10 ноября, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Американская правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с требованием отменить указ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам. Об этом организация заявила на своей странице в Twitter.

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«Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на предоставление убежища. Ни президент, ни его администрация не могут опровергнуть четкие требования наших законов, но это именно то, что они пытаются сделать. Увидимся в суде», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, позволяющую отказывать в предоставлении убежища нелегальным иммигрантам из Мексики. По словам Трампа, мигранты должны попадать в страну легально через пропускные пункты, а не просачиваться через границу.