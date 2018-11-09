Екатеринбург, 9 ноября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Даже при передаче долгов по ЖКХ «белым» коллекторам возникнут негативные последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили некоторые свердловские эксперты. Впрочем, нашлись и те, кто вступился за «законные» коллекторские агентства.

Industrialconflicts.ru Долги

Адвокат Иван Кадочников заявил корреспонденту ИА REGNUM, что передача долгов по ЖКХ коллекторам — это естественная и нормальная практика взыскания задолженности. «Люди путают лжеколлекторов («черных коллекторов») и те коллекторские организации, которые работают официально», — заметил адвокат. «Если делом займутся зарегистрированные коллекторы, то это будет нормальная ситуация, стандартная процедура. Звонят, представляются, связываются в определённое время, а не ночью, отработанная схема. Это контролируется службой судебных приставов», — подчеркнул Кадочников.

С адвокатом категорически не согласились некоторые другие эксперты. «Мы все люди, и прекрасно понимаем, что это отмазки», — ответил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в ответ на вопрос, являются ли «белые» коллекторы спасением от «неправильного» взыскания долгов. «За разговорами о чёрных, серых и белых коллекторских агентствах скрывается сама суть происходящего. И государственная сфера, и личная жизнь граждан отдаётся на неконтролируемый откуп финансовых субъектов», — уверен Крупнов. «Это дальнейшая линия на отказ государства от социальных обязанностей и вообще — исчезновение социального государства!» — считает эксперт.

Опасения Крупнова разделил и политолог, профессор МГУ Сергей Черняховский. По мнению эксперта, любая коллекторская структура — белая или черная, заинтересована не в решении проблемы должников, а в усугублении ситуации. «Агентства будут создавать дочерние организации, которые будут загонять людей в долги. Эти структуры будут требовать расширения полномочий для борьбы с должниками и доказывать, что нынешних полномочий недостаточно», — заявил профессор.

Эксперты уверены, что проблема кроется в другом. «Сама сфера ЖКХ — крайне непрозрачная и неоднозначная», — уверен Юрий Крупнов. «Надо наводить там порядок, а не натравливать одну группу граждан на другую. Нужно привести в соответствие тарифы, реальные расходы и планы модернизации ЖКХ на ближайшие 20−30 лет». Эксперт считает, что нужно определить в этом процессе роль государства — ведь граждане не потянут сами финансовую нагрузку в случае модернизации. Альтернативный вариант — антиутопия: «Сфера ЖКХ будет ветшать и ветшать, тарифы — расти, а коллекторские агентства — процветать», — заключает Крупнов. А Сергей Черняховский считает, что коллекторская сфера воспринимается в обществе крайне негативно, а альтернатива её расширению — законные процедуры взыскания долгов с участием суда и службы приставов.

Напомним, ряд коллекторских агентств уже «просят» передать им полномочия по сбору задолженностей в сфере ЖКХ. Де-факто коллекторов уже нанимают для подобных дел, но это так и не стало массовым явлением.