Рим, 9 ноября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Прокуратура просит суд приговорить мэра Рима Вирджинию Раджи к 10 месяцам тюрьмы, сообщает Affari Italiani в пятницу, 9 ноября.

Livioandronico2013 Вирджиния Раджи

Градоначальница обвиняется в назначении чиновника с нарушением регламента: одну из должностей она предложила родственнику одного из своих помощников.

Основная часть обвинения состоит в том, что в 2016 году Раджи в беседе с уполномоченным мэрии по борьбе с коррупцией опровергала факт нарушения процедуры, заявляя, что решение принималось ей лично и не было вызвано родственными связями двух чиновников — что, как выяснило следствие, не соответствует действительности: решение принималось после разговора с близким помощником, который и попросил о таком кадровом решении.

Приговор по делу будет объявлен 10 ноября.

Нормы правящей партии «Движение 5 звезд», членом которой является Раджи, предполагают, что она должна будет подать в отставку, если приговор будет обвинительным. В то же время, если суд приговорит Раджи к условному наказанию, формально она сможет остаться на своем посту, покинув партию.