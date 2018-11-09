Симферополь, 9 ноября, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Градоначальник Симферополя Игорь Лукашёв отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов работы его администрации. Об этом на совещании в правительстве Крыма сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

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«Мы больше часа сегодня общались с Игорем Михайловичем, выясняли ситуацию, причины проблем и отсутствия решений по основным направлениям, связанным с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог, наличием НТО — всё то, что находится в зоне ответственности администрации города. И я лично пришёл к выводу, что решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел», — отметил глава РК.

По его словам, отсутствие опыта не дало возможности показать чиновнику положительный результат.

Заявление об отставке также подали и семь заместителей Игоря Лукашёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Крыма признало неудовлетворительной работу администрации крымской столицы.

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Игорь Лукашёв проработал на посту главы администрации столицы Крыма чуть больше года: в сентябре 2017 года его кандидатуру поддержали депутаты, спустя несколько месяцев после затянувшейся проверки ФСБ он был утверждён на должность. Предыдущий градоначальник Симферополя Геннадий Бахарев покинул свой пост в конце августа 2017 года, написав заявление об увольнении по состоянию здоровья, после активной критики со стороны горожан. К Бахареву регулярно предъявляли претензии из-за хаотичной вырубки деревьев в городе, плохой организации движения транспорта, некачественного ремонта дорог и неэффективной борьбы со стихийной торговлей и застройкой. Позже на него завели уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.