Могадишо, 9 ноября, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Ответственность за взрывы в столице Сомали взяла на себя экстремистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 9 ноября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По последней информации, число погибших в результате серии взрывов у отеля в центре Могадишо уже достигло 30 человек, десятки человек получили ранения.

Согласно заявлению правоохранителей, в центре столицы были взорваны три заминированных автомобиля. Очевидцы сообщают, что террористы также открыли стрельбу по прохожим и автомобилям.

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