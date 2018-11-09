Брюссель, 9 ноября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Киевская хунта должна восстановить доверие к специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, сообщает 9 ноября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход

По его словам, глава САП Назар Холодницкий «потерял доверие» общества. Должен ли Холодницкий быть уволен, Хан не уточнил, однако отметил, что глава САП был уличен в «серьезном нарушении правил профессиональной этики», но продолжает оставаться на своем посту.

Хан призвал Киев «восстановить доверие» к специализированной прокуратуре, приняв «необходимые шаги».

Напомним, на Украине продолжается борьба между антикоррупционными органами: генпрокуратурой, национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП.