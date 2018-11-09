Донецк, 9 ноября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике отменили необходимость лицензировать деятельность риелторам и таксистам, сообщает 9 ноября «Донецкое агентство новостей».

Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Водитель такси

Согласно сообщению, соответствующие законы были приняты парламентом республики. По словам и. о. представителя главы ДНР в народном совете (парламенте) республики Олега Ванина, лицензирование повышает цены на услуги и затрудняет деятельность. Соответственно, теперь риелторам и таксистам будет проще оказывать свои услуги по приемлемым ценам.

Напомним, ранее парламент ДНР принял закон, который втрое снизил акцизную ставку на ввоз в республику керосина и технических масел со $150 до $50.