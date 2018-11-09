Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Петербургское отделение «Единой России» собирается поддержать на выборах главы Северной столицы в 2019 году врио губернатора Александра Беглова, даже если он не захочет выдвигаться от партии. Об этом заявил 9 ноября секретарь регионального отделения ЕР Вячеслав Макаров на XXXI конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

«Пойдет ли Александр Дмитриевич от партии или самовыдвиженцем, мы обязательно будем его поддерживать, так как для нас это близкий человек. Гражданам не надо присматриваться и тратить время на поиск общего языка», — сказал Макаров.

Он также объявил, что следующая муниципальная избирательная кампания в Петербурге, которая пройдет в сентябре 2019 года и совпадет с губернаторскими выборами, будет более сложной, чем все предыдущие, «с электоральной точки зрения».

Макаров призвал однопартийцев «не мыслить крайностями» и не ударяться в «однобокий оптимизм».

Во время назначения врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Александру Беглову самому определиться относительно участия в будущих выборах. Беглов пока не сделал публичных заявлений о своем решении. Однако наблюдатели убеждены, что он будет баллотироваться на пост губернатора.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.