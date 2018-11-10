Сеул, 10 ноября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Рынок ценных бумаг Южной Кореи прекратил затяжное падение и вновь перешёл к росту на фоне положительных итогов выборов в США и сообщений об успешном ходе переговоров между США и Китаем. Индекс KOSPI растёт с начала прошлой недели и 8 ноября достиг значения в 2092,63 пункта. При этом, 29 октября он достиг своего минимума с начала года и остановил падение на отметке в 1996,05 пунктов, сообщает южнокорейское новостное издание The Korea Herald.

Эдгар Дега. Портреты. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Иностранные инвесторы с начала ноября приобрели активов на 438 миллионов долларов, в то время как на протяжении предыдущих нескольких месяцев наблюдался отток капитала общим объемом в 4,2 млрд долларов. Также укрепилась и местная валюта до 1117,3 вон за доллар. Эксперты считают, что интерес нерезидентов вызывают повышенные ставки доходности при относительно невысоких рисках и возможное предновогоднее ралли.

Однако, в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей, даже эти факторы не смогли бы предотвратить дальнейшее падение, так как в таком случае возрастали шансы на усиление торговой войны США и Китая. Оба государства являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Южной Кореи, поэтому негативный внешний фон оказывает сильное влияние на фондовый рынок Южной Кореи.