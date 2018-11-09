Бишкек, 9 ноября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. 99,9% от общего объема экспорта золота Киргизия вывозит в Великобританию. Республика также поставляет золото в Турцию, Италию и Китай. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов, пишет «Tazabek».

Philip Taylor Слиток чистого золота

По словам высокопоставленного чиновника, в январе — августе 2018 года Киргизия экспортировала золота на сумму около 22,1 млрд сомов (более 20,8 млрд рублей).

Также глава минэкономики сообщил о том, что в Киргизии снизились темпы производства золота.

Так, в январе — сентябре 2018 года госпредприятие «Кыргызалтын» произвело 36,6 кг золота в сплаве, что на 22,4% меньше, чем в 2017 году. А «Кумтор», согласно прогнозам, до конца года произведет 16 тонн золота, против 17,5 тонны в 2017 году.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году объем товарооборота Киргизии с Великобританией превысил 13,6 млрд рублей. При этом поставки киргизстанского золота, серебра и небольшого количества иной продукции достигли 12,6 млрд рублей, в то время как британских товаров в республику было импортировано лишь на 967 млн рублей.

Отметим, что внешнеторговый оборот Киргизии в 2017 году составил более 417,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт вырос на 13,8%, а импорт — на 12%.