Москва, 9 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Предпринятые правительством РФ меры по ограничению цен на топливо имеют своей целью стабилизацию внутреннего рынка топлива применительно ко всем его участникам, начиная от потребителей и заканчивая игроками указанного рынка. Безусловно, введение этих мер осуществлено с пониманием того, что производители, являясь активными игроками, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, будут компенсировать свои «недоприбыли» от работы на последнем «сверхприбылями» внешнего рынка. Что касается независимых розничных игроков — новыми решениями их работа на рынке «заведена» в понятные, прогнозируемые условия, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

РЭУ им. Г. В. Плеханова Структура стоимости бензина

«В этих условиях участники рынка неоднократно пытались привлечь внимание к налоговой составляющей — да она есть в том виде и перспективах, которые определены на сегодняшний день и нацелены на реализацию планов экономического роста страны (и это отражено в майских Указах президента). Не стоит забывать о поручении правительства РФ на разработку демпфирующего акциза в рамках налогового маневра в отрасли — для одновременного сохранения допустимой нормы прибыли участников рынка и сдерживания розничных цен на топливо (до конца 2018 года средняя цена на опт бензина Аи-92 не должна превысить 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля). В январе 2019 года допустимо повышение, максимум на 1,7% — что сопоставимо с ростом НДС с 1 января 2019 года», — пояснил эксперт.

По его мнению, очевидно, что участникам внутреннего нефтяного рынка необходимо искать «точки роста», нацеленные на снижение себестоимости продукта/процесса и, «в итого», на рост доходности в существующих условиях. Точек роста может быть несколько.

«Первая. Транспортировка сырой нефти до НПЗ — учитывая, что самый эффективный с т.з. экономики путь — нефтепровод (по некоторым оценкам стоимость транспортировки по нему — не более 1,2% от стоимости литра получаемого топлива) — развитие инфраструктуры транспортировки сырой нефти в этом направлении.

Вторая. Розничные АЗС (принадлежащие компаниям-производителям/независимым розничным игрокам): развитие кросс-продаж сопутствующих товаров/услуг на территории АЗС (предполагает получение повышенной маржи относительно основного продукта, который, в том числе, можно рассматривать в качестве инструмента привлечения массового клиентского потока). Такой подход уже достаточно эффективно работает на ряде крупных сетевых заправок», — высказал свое мнение Чередниченко.

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