Москва, 9 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Росреестр поддержал создание в России единого информационного ресурса о земле, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Ресурс предполагается сделать на базе ЕГРН.

Аполлинарий Васнецов. Родина. 1886

«Необходимо проделать большую работу и над информационной системой, и над нормативно-правовой базой, и мы готовы ее начать», — сказала глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что подход заложен в программе «Цифровая экономика», а электронная картографическая основа описана в законе о геодезии, картографии и пространственных данных, который признан ООН одним из лучших в мире с точки зрения нормативного регулирования в данной сфере.

На геодезическую основу должны быть наложены данные о земле как об объекте недвижимости, информация о правах и об ограничениях в отношении земельных участков, о видах их разрешенного использования.

«Все это на сегодняшний день предусмотрено в реестре недвижимости. Но действующим законодательством ЕГРН рассматривается как информационная система для обслуживания рынка недвижимости. При этом земля — это и природный ресурс. Информация о воде, лесах, недрах, сельскохозяйственных свойствах может быть включена в реестр недвижимости как дополнительный слой сведений. Это уже следующая стадия развития ЕГРН», — отметила Абрамченко.

В ходе выездного заседания комитета Госдумы по природным ресурсам глава комитета Николай Николаев («Единая Россия») предложил создать единый ресурс информации о земле.

«Давайте рассмотрим вопрос о приведении информации о земле к единому ресурсу, который бы дал возможность людям проводить необходимые операции с землей, знать свои права, возможности и не заставлял бы их каждый раз проходить все новые и новые согласования и процедуры при том, что часто они бывают излишними», — предложил парламентарий.