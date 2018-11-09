Москва, 9 ноября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Передача полномочий по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами от Минстроя к Минприроды России никак не поспособствует решению глобальной проблемы переработки отходов в стране, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM по науке Андрей Сверчков:

ИА REGNUM Мусор

«С моей точки зрения, это напоминает крыловскую басню «А вы, друзья, как не садитесь»… Очевидно, что задача решить проблему с мусором — сложная. Но она сопровождается перекидыванием ответственности от одного ведомства к другому, созданием непонятных планов, создание очередного какого-то «мусорного Газпрома» — это всё структуры, абсолютно неадекватные сложности и масштабности задачи.

В настоящее время строительство мусоросжигающих заводов и других объектов сбора и переработки мусора в значительной мере передано в зону ответственности регионов, а задачи, решаемые на уровне центра, неадекватно распределены между разными министерствами — например, технологическими вопросы фактически занимался Минпромторг, а организационные находились в ведении Минстроя. Поэтому теперь, когда после передачи полномочий по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами были переданы от Минстроя к Минприроды России, по-прежнему остаются нерешённой проблема координации деятельности с тем же Минпромторгом…

Необходимо не просто возвращение всего уровня ответственности с уровня регионов на уровень федерального центра, но и создание отдельного федерального министерства.

Напомню, что произошло с катастрофической передачей функций санитарного контроля экологов, которые уже переходят к системе региональных нормативов качества, это уже добивает саму систему. Такая структура не способна потянуть такие сложные задачи. При этом головная структура, головной институт, который должен задавать новые стандарты проектирования, воссоздан в рамках Минпромторга, а не Минприроды. Полномочия этих структур не могут быть полноценно реализованы в силу сложности задачи.

Большинство авторитетных независимых экспертов пишет о необходимости создания отдельной отрасли, более крупной, более сложной и комплексной, чем любая отдельная отрасль, такие как металлургия или нефтянка. Это сквозная отрасль, она пронизывает все остальные: львиную долю продукции промышленности современной составляют отходы. Отрасль переработки отходов — важнейшая отрасль. И на сегодняшний день неспособность справиться со своими функциями федерального центра очень напоминает хрущёвские реформы, когда центр не мог выполнять полноценно функции планирования.

В результате сбросили на одного, на второго, на третьего. И тут эта задача не по зубам экологическому ведомству, это очевидно. Уже до этого в передаче функций санитарной медицины привела к тому, что у нас нет фактически нормального полноценного контроля. И это во многом стало причиной того мусорного полигонного кризиса, который мы сегодня видим».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о перераспределении полномочий федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления.