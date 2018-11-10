Токио, 10 ноября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Почему так неспешно идет подготовка к встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Северная Корея

Пока что, судя по активности встреч руководителей разведок Японии и Северной Кореи, обсуждение пробуксовывает на этапе предварительных условий. Северокорейская тема, в которой так удачно высветился талант Ким Чен Ына как руководителя, заставившего США разговаривать с Северной Кореей на равных, вынуждает и Японию включиться в переговорный процесс с лидером КНДР напрямую.

Но мешает этому многое: и взаимные претензии двух стран, накопившиеся за десятилетия конфликта, и некоторый «конфликт статусов». Ведь может получиться и так, что руководство КНДР будет настаивать на встрече в Пхеньяне, — а как тогда будет выглядеть такой визит для японского премьера? Ведь совсем недавно он публично настаивал на физическом уничтожении как северокорейского лидера, так и сторонников его политической системы?

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