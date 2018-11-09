Вена, 9 ноября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Полковник австрийской армии подозревается в многолетнем шпионаже в пользу России, пишет газета Kronen Zeitung 9 ноября.

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Благодаря наводке, данной разведывательной службой дружественного Австрии государства, военная разведка обратила внимание на 70-летнего полковника из Зальцбурга. В настоящее время подозреваемый уже на пенсии.

По доступной информации из следственных кругов, подозреваемый начал свою разведывательную деятельность в пользу России в 90-х годах. Он раз в две недели связывался с российским контактёром по имени Юрий.

Австриец передавал информацию о ВВС Австрии, артиллерии, размещении войск. В последние годы его просили делать отчеты о миграционной ситуации в Австрии и предоставить подробные личностные профили высокопоставленных военных. Для передачи информации шпион использовал секретный шифр или спутниковую связь.

Согласно имеющимся у следствия документам, в 2006 году подозреваемый решил выйти из игры, но его кураторы из России не позволили это сделать. Незадолго до провала он получил приказ уничтожить все компрометирующие материалы, однако австрийская контрразведка успела предотвратить это.

За годы своей деятельности «Штирлиц» получил от России €300 тыс. По статье 319 Уголовного кодекса Австрии («Поддержка военной разведки иностранного государства») ему грозит не более двух лет лишения свободы.