Начальнику полиции Первоуральска предъявлено обвинение по делу о взятке
Екатеринбург, 9 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении начальника городской полиции Первоуральска Олега Грехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о взяточничестве.
«Его статус по делу — обвиняемый», — уточнили в пресс-службе суда.
Как сообщало ИА REGNUM, глава ОМВД города Первоуральска Олег Грехов был задержан возле своего дома 7 ноября в ходе совместной операции оперативников УФСБ и сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Его заподозрили в получении взятки.
Расследует уголовное дело Октябрьский следственный отдел Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.
Впоследствии Олег Грехов был отстранён от должности, а исполняет обязанности главы городской полиции Первоуральска Владимир Хомяков.