Лондон, 9 ноября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Официальный Лондон требует от Евросоюза введения санкций в отношении руководителей российской разведки ответственных, по мнению британских властей, за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, сообщает 9 ноября английская газета The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

По мнению источников газеты, речь идет о «полудюжине человек» из числа руководителей Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, причем последнее фигурирует в публикации Times под своим прежним название ГРУ (Главное разведывательное управление). Санкции против руководства разведки России предлагается ввести на основании согласованного в ЕС режима мер ограничения против применяющих химическое оружие стран.

По информации издания, Великобритания хочет получить поддержку в данном вопросе со стороны Франции и Германии, также ранее глава МИД Британии Джереми Хант обсуждал данный вопрос со своим венгерским коллегой. В качестве санкций против руководителей ГРУ России Великобритания предлагает заморозку их активов и запрет им на въезд в ЕС.

Такое одобрение Лондон намерен получить в течение нескольких недель, а публикация очередного «Черного списка» запланирована на декабрь текущего года, сообщает The Times.

Отметим, отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло в марте и позже они поправились и были выписаны из больницы. Официальный Лондон обвинил и обвиняет в произошедшем российскую разведку и утверждает это на основании того, что по мнению британских властей, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в СССР. Москва со своей стороны данные обвинения отвергает.