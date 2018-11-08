Москва, 8 ноября, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Очередные санкции со стороны США бессодержательны и ничего не изменят в подходах России и её «твёрдой решимости следовать собственным курсом», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Мы не ощущаем никакого воздействия от этих шагов, с точки зрения обстоятельств, в которых мы продолжаем реализацию собственных планов экономического развития. Так что всё это к реальной жизни отношения не имеет», — приводит его слова РИА Новости.

Замглавы МИД России отметил, что в Москве, безусловно, изучат содержание нового пакета санкций и то, в отношении каких конкретно граждан и компаний они введены, тем не менее он дал понять, что очередной шаг Вашингтона может остаться без реакции российской стороны.

«Откровенно говоря, мы не имеем возможности постоянно реагировать на подобного рода антироссийские проявления с американской стороны, поскольку новизны в них нет, никакого содержания в этих шагах мы не видим», — сказал Рябков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о включении в санкционный список по Крыму и Донбассу ещё 12 физических и юридических лиц.

Под санкции Соединённых Штатов, в частности, попали крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики.