Пекин, 8 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В Пекине с визитом находится бывший госсекретарь США Генри Киссинджер; встречу с ним в Доме народных собраний провел председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 8 ноября Синьхуа.

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Официальные сообщения весьма скупы и сводятся к обсуждению сторонами состояния и перспектив китайско-американских отношений. Обратив внимание гостя на учащение отрицательных высказываний о Китае в США, лидер КНР призвал, чтобы стороны «получали точное представление о стратегических планах друг друга». При этом, по мнению Си Цзиньпина, «Китай придерживается пути мирного развития и по-прежнему стремится к развитию китайско-американских отношений, характеризующихся отсутствием столкновений и противостояния, взаимным уважением и взаимовыгодным сотрудничеством». Китайский лидер подчеркнул, что американская сторона должна уважать право Китая выбирать собственный путь развития.

Киссинджер отметил крайнюю важность сотрудничества между КНР и США для мира и процветания в мире, согласившись с необходимостью расширять общие интересы и регулировать разногласия в целях укрепления стратегических контактов.

Поскольку те или иные поездки и встречи Киссинджера всегда носят закрытый характер, а содержание их действительных целей не раскрывается, то остается предположить, что активизация двусторонних контактов с привлечением к ним и другого «патриарха» двусторонних отношений КНР и США — бывшего посла в Вашингтоне Ян Цзечи — говорит о поиске договоренностей, способных ослабить градус противостояния, вызванного торговой войной.