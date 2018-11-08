Бангкок, 8 ноября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Полиция Таиланда сообщила о задержании ВИЧ-инфицированного педофила, обвиняемого в изнасиловании десятков подростков, 8 ноября передает агентство Associated Press.

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По информации следователей, 43-летний сержант Майк Джакрит Хоминг изнасиловал не менее 70 несовершеннолетних возрастом от 13 до 18 лет.

Педофил много лет находил жертв в интернете, на сайтах знакомств. В настоящий момент полицейские ищут других возможных жертв сержанта-педофила.

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