Астана, 8 ноября, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Новым генсеком ОДКБ, скорее всего, станет представитель Белоруссии, несмотря на усилия Армении сохранить за собой этот пост.

Как сказал сегодня, 8 ноября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая саммит ОДКБ в Астане, окончательно этот вопрос будет решён 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком и был отозван. Я не буду говорить какие причины — это дело армянской стороны. По уставу, в русском алфавите после Армении идет Беларусь. И мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, а все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный, действующий генеральный секретарь. Этот вопрос мы оставили на 6 декабря. Будет встреча в Санкт-Петербурге, мы там окончательно примем решение», — заявил Нурсултан Назарбаев (цитата по total. kz).