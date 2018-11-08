Дамаск, 8 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, военнослужащие российских сил специальных операций прибыли на этой неделе на юг Сирии. Здесь, в провинции Сувейда, в районе вулканического плато Аль-Сафа, несколько месяцев Сирийская арабская армия ведет затяжные боевые действия с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Mil.ru Российские военные

Ряд российских военных советников уже присутствуют на этом фронте. Они провели рекогносцировку и готовят план проведения штурма каньона Аль-Сафа. Природный ландшафт дает большие преимущества обороняющимся террористам: очень много пещер, расщелин и горных хребтов.

Роль российского спецназа будет аналогична роли, которую он играл во время наступательных операций в Дейр-эз-Зоре и Пальмире. Спецназовцы будут выступать в роли советников наземных сил сирийской армии, а также определять координаты террористов и передавать их ВКС РФ для последующего нанесения ударов с воздуха.

Российские спецназовцы, как сообщается, прибыли в район Аль-Сафа вместе с элитной 42-й бригадой, входящей в состав 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии. Бригада носит название «Силы Гиата». До этого 42-я бригада и российские подразделения спецназа находились на севере Сирии.