Симферополь, 8 ноября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Симферополю нужно как минимум три новых спецприюта для бездомных животных, пока нет ни одного. Об этом 8 ноября на заседании комиссии Общественной палаты Крыма заявила руководитель крымской региональной общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский кот

По её словам, сейчас в Симферополе идёт строительство первой очереди нового приюта для животных, который должны ввести в эксплуатацию к 2019 году. А пока животных содержат в старом приюте на симферопольском полигоне ТКО в Каменке, который вскоре должны снести.

«Диких животных необходимо помещать в спецучреждения, иначе они сбиваются в стаи, которые представляют опасность для людей. Нужно не два приюта построить, а три. Нужна сеть приютов — система, чтобы в городе было комфортно», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации крымского комитета ветеринарии, в Крыму около семи с половиной тысячи бродячих животных. На их стерилизацию власти обещали выделить 29,5 миллионов рублей.

По теме: На стерилизацию бездомных животных в Крыму потратят почти 30 млн рублей