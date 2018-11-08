Петрозаводск, 8 ноября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Петрозаводске гружённый каменными блоками автомобиль КамАЗ совершил наезд на пешеходов, сообщили 8 ноября в городском управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

По информации ведомства, инцидент произошёл около 14:30 мск на улице Ключевой. Грузовик врезался в людей, когда те переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По предварительным данным, в результате ДТП госпитализирована 50-летняя женщина. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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