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В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре

Происшествия

Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами

В Тюмени автомобиль сбил семерых пешеходов на тротуаре
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Скорая медицинская помощь

Тюмень, 2 ноября 2018, 20:19 — REGNUM  Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тюмени. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе ГИБДД.

По информации ведомства, инцидент произошёл на регулируемом перекрёстке. 21-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, совершила наезд на людей, находившихся на тротуаре.

В результате ДТП семь человек были доставлен в больницу с различными травмами. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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