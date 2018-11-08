Москва, 8 ноября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Объём международных резервов России за неделю сократился на $1 млрд и по состоянию на 2 ноября составил $459,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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Как говорится в сообщении регулятора, сокращение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

В то же время за октябрь международные резервы страны, согласно данным ЦБ, выросли на $400 млн и по состоянию на 1 ноября составили $459,56 млрд.