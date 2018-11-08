Париж, 8 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Французская компания Renault выпустит две новые модели автомобилей для своих японских партнеров Nissan и Mitsubishi в рамках трехстороннего альянса, сообщает Le Figaro.

(сс) Goxxy Брелок с логотипом Renault

Так, с середины 2019 года группа Renault приступит к производству нового Nissan NV250. Сообщается, что новая модель в линейке Nissan по габаритам будет меньше, чем NV300.

Кроме того, на платформе автомобиля Renault Trafic начнется производство новой модели для Mitsubishi. Издание отмечает, что впервые автомобиль Mitsubishi будет собираться в Европе, так как японская компания отказалась от своего голландского сборочного завода в конце 2012 года.

Отмечается, что компания Renault объявила об инвестиции в размере 400 млн евро на разработку нового Renault Kangoo, а также о дополнительном найме 200 сотрудников в 2019 году.

Напомним, автопроизводители Renault, Nissan и Mitsubishi объединились в альянс. В сентябре 2018 года было объявлено о сотрудничестве франко-японского альянса с Google. Ожидается, что уже к 2021 году на рынке появятся модели с операционными системами Google и Android.