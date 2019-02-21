Москва, 9 ноября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Желание скрыть реальное положение дел в экономике и политических раскладах приводит иногда к неожиданным результатам. О том, как не справилась со своей задачей политология — наука, якобы пришедшая на смену политэкономии, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Раскол

Если научная истина выглядит неприятной, то воспринимающему приходится делать вывод — хочет ли он действовать в соответствии с полученным знанием или спрятать его куда подальше, тем самым перенеся в будущее проблемы, которые его обязательно настигнут. Примерно такая судьба ждала знание, полученное с помощью политэкономии — науки, спокойно развивавшейся вплоть до того, как ей занялся Карл Маркс. Выводы, сделанные этим мыслителем о судьбе политических систем, развивающихся в соответствии с объективными законами, были столь неприятны для власть имущих, что на борьбу с Марксом были брошены гигантские усилия.

Политэкономию попытались заменить политологией, как бы признающей свою предшественницу, но старающейся замаскировать ее выводы, расставляя оценочные суждения, произвольно применяя характеристики «важности» и «неважности» к тем или иным явлениям социально-политической и экономической сфер. Результат, который человечество пожинает сейчас в виде непрекращающегося мирового кризиса, это логичное следствие из такой страусиной политики. И в рамках созданной системы затемнения истины преодолеть накопившиеся противоречия невозможно, поэтому так современно звучат сегодня статьи и высказывания классиков марксизма.

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