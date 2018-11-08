Санкт-Петербург, 8 ноября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил себе новых советников, сообщили 8 ноября в Смольном. Одним из них — советником на общественных началах — стал народный артист России Николай Буров, с 2008 по 2017 год возглавлявший музей «Исаакиевский собор» и выступавший против передачи Исаакия в распоряжение РПЦ.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Именно несогласием с решением экс-губернатора Георгия Полтавченко о запуске процедуры передачи собора наблюдатели объясняли отставку Бурова с поста руководителя городского музея.

Советником главы Петербурга по экономике и финансам назначен Евгений Елин, он хорошо известен в Северной столице. В прежние годы Елин курировал промышленность и торговлю в администрации Санкт-Петербурга, затем был вице-губернатором, председателем комитета финансов Ленинградской области, а в последние годы работал в Москве заместителем министра экономического развития РФ.

Советником по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ назначена москвичка Ирина Ган, ранее работавшая директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома «Hearst Shkulev Media», а в предшествующий период — помощник министра образования и науки РФ по связям с общественностью, руководитель пресс-службы партии «Гражданская платформа».

Советником врио губернатора по молодежной политике назначена Юлия Аблец, победительница Всероссийского конкурса «Лидеры России» 2017 года, занимавшая руководящие посты в Группе компаний «Деловые линии» (логистика).

Помимо Николая Бурова, советником главы города на общественных началах назначен вице-президент Центра стратегических разработок, председатель правления «ЦСР Северо-Запад» Владимир Княгинин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Любовь Совершаева назначена руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Ранее она работала заместителем полпреда президента РФ в СЗФО, после перехода Александра Беглова в Смольный курировала работу полпредства до назначения нового полпреда.