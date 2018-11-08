Пхеньян, 8 ноября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. КНДР не останавливает добычу урановой руды, несмотря на нормализацию отношений с Южной Кореей и США и переговоры о ядерном разоружении. Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, такие данные были получены благодаря спутниковым снимкам, на которых видно, что на шахтах близ города Пхёнсан в провинции Северная Хванхэ ведутся активные работы с 2016 года по настоящее время. В частности, значительно увеличился объём отвала отработанного грунта и количество воды в пруду, питающем завод по переработке руды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея

Кроме того, в августе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт, в котором содержатся доказательства получения Северной Кореей оружейного плутония из отработанных топливных стержней реактора в Ёнбёне. Всего запасы КНДР оцениваются в 15 тысяч тонн урановой руды. По разным оценкам, на вооружении армии КНДР стоят от 40 до 60 ядерных боеголовок, в том числе и установленных на межконтинентальных баллистических ракетах. Несмотря на идущий процесс денуклеаризации и закрытие нескольких испытательных полигонов, Северная Корея не уничтожает уже созданное оружие и даже продолжает его производство.