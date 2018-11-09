Киев, 9 ноября, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Среди украинских избирателей 13,4% готовы на президентских выборах проголосовать за Юлию Тимошенко, которая сильно опережает идущего вторым шоумена Владимира Зеленского (7,6%). Действующего президента поддержали бы своим голосом только 7%, и то в затылок ему дышит Юрий Бойко (6,9%). В пятерку вошел также Олег Ляшко (5,7%). Как ведут себя претенденты на победу в выборах, которые состоятся 31 марта, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты. Украина

Примечательно, что ожидается очень высокая явка: по предварительным данным — 76%, причем, что характерно, очень многие хотят голосовать даже не «за» кого-то, а «против», в связи с чем рост готовых голосовать означает и рост протеста. На фоне таких настроений порошенковские политтехнологи клеймят Тимошенко как «пророссийского политика», и тем интереснее, что она как раз, в отличие от Порошенко, попала в список тех лиц, в отношении которых Россией вводятся санкции: якобы, расценили большей частью политкомментаторы, это Москва так помогает Тимошенко побороть ее «пророссийский» имидж.

Интересное замечание сделал политолог Алексей Якубин, обративший внимание на то, что, находясь с визитом в Киеве, Ангела Меркель не позволила украинскому президенту сделать себя VIP-агитатором. Меркель встретилась не только с ним, но и с лидерами всех парламентских фракций, и этим дала понять позицию Германии (да и в целом ЕС): на Порошенко ставка не делается точно.

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