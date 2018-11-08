Москва, 8 ноября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Очередные призывы Госдепартамента США наложить на Россию санкции в связи с мнимым нарушением Москвой положений закона о контроле над химическим и биологическим оружием демонстрируют слабость позиций Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Для США это вполне обыденный подход. К сожалению, он показывает не силу, а слабость, а по большому счёту просто бессилие решить реальные проблемы, стоящие перед США, реальные проблемы с участием США на международной арене и отвлечение внимания от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке», — заявила Захарова.

Ранее Госдепартамент доложил в Конгресс, что Россия не выполняет американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием, и в очередной раз призвал к наложению соответствующих ограничений. При этом ещё в августе Вашингтон объявил о намерении применить к России санкционные положения упомянутого закона в связи с мнимым отравлением в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей.

«Естественно, никакими ультиматумами запугать Россию невозможно, но пугает при этом уровень профессионализма американских деятелей, которые делают подобные заявления. Россия давно уничтожила ранее хранившийся химический арсенал. Это было надлежащим образом проверено и подтверждено ОЗХО, а вот США обязательства по его уничтожению до сих пор не выполнили и постоянно откладывают завершение этого процесса. Уверена, что те, кто делают заявления о России, об этом просто не знают. Пугают не санкции, а уровень людей, которые их придумывают», — подчеркнула Захарова.