Таузанд-Окс, США, 8 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Неизвестный, устроивший вечером 7 ноября перестрелку в одном из баров калифорнийского города Таузанд-Окс, убит, заявили 8 ноября местные власти, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По словам шерифа округа Вентура штата Калифорния Эрика Бушоу, нападавший застрелен в здании бара. Он также подчеркнул, что в общей сложности в результате инцидента пострадали 11 человек. В каком состоянии они находятся, не сообщается.

Напомним, поздним вечером 7 ноября неизвестный вошел в бар Borderline Bar & Grill и открыл огонь по посетителям.