Новосибирск, 8 ноября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Эксперты продолжают рассуждать о плюсах и минусах перевода Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Одни говорят о том, что регионы теперь попадут под программы развития этого округа. Другие, что, например, Забайкалье теперь сможет выйти из статуса одного из самых депрессивных районов страны. Мнения самих жителей этих регионов тоже разошлись.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

Однако мало кто говорит о финансовых издержках, которые непременно возникнут при переносе двух регионов из состава одного округа в другой.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, кандидат экономического наук Ольга Валиева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что этот вопрос её как экономиста, конечно, волнует, но это только малая часть айсберга.

«Да, конечно, с точки зрения формального подхода придётся срочно менять какие-то ведомственные бумаги и штампы, но эта сумма может колебаться от 3 до 5 млн рублей, чуть позже менять карты и учебники в рамках перевыпуска, то, что находится в обращении не имеет сколь серьезного спроса. А вот что теперь географам придётся лукавить и говорить, что Забайкалье и Бурятия — это Дальний Восток, а не Восточная Сибирь, это проблема сложно монетизируемая и лежит больше в плоскости нравственного подхода к процессам обучения и проведения научных исследований. Глядя на карту, можно предположить, что цель была ввести в состав ДФО Республику Бурятия и приобщить территорию вокруг озера Байкал к программе выделения дальневосточного гектара. И есть серьёзный риск, что под эту программу выделения земли пойдут национальные парки и заповедники. Начнется усиленная активная экономическая деятельность, что может привести к размыванию контуров местных сообществ и потере локальной идентичности», — считает Ольга Валиева.

Эксперт отметила, что есть здесь ещё один важный момент, который остался без серьезного рассмотрения, — это сокращение научно-исследовательского потенциала Сибирского отделения РАН, в котором традиционно сильны межотраслевые и межинститутские связи. Смена ведомственной принадлежности (передача институтов из СО РАН в ДВФО РАН), по мнению Валиевой, может свести на нет все совместные программы исследований.

Напомним, что указом президента России Владимира Путина Республика Бурятия и Забайкальский край передаются из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного, где действует особая программа развития регионов.

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