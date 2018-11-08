Житомир, Украина, 8 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Серийный убийца и педофил Сергей Ткач скончался в тюрьме Житомира. Об этом сообщает ТСН.

Цитата из х/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США Маньяк

Ткач, уроженец Кемеровской области, отбывал пожизненное заключение за убийства 37 детей и женщин. Таково количество доказанных преступлений, однако по утверждениям самого маньяка, он расправился более чем с сотней жертв.

66-летний осужденный умер от сердечной недостаточности. В 2016 году Ткач зарегистрировал брак с гражданкой России, позднее у женщины родилась дочь.

Приговор Ткачу, известному как «пологовский маньяк», вынесли в 2008 году. Первое убийство он совершил в 1980 году в Крыму.

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