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В Перми сексуального маньяка отправили на принудительное лечение

Общество

Весной 2018 года мужчина в течение двух часов совершил нападение на трёх женщин. В отношении одной пермячки он совершил действия сексуального характера. Согласно заключению экспертов, мужчина совершал насилие и угрозы, находясь в невменяемом состоянии

В Перми сексуального маньяка отправили на принудительное лечение
Цитата из х/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США
Маньяк

Пермь, 1 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  В Перми мужчину, который покушался на изнасилование женщин, отправили на принудительное лечение. Решение о такой мере вынес суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчину должны доставить в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Неработающего 24-летнего жителя столицы региона обвинили в сексуальных преступлениях — насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийства, и покушении на изнасилование, которое также подкреплялось угрозами.

По данным следствия, 13 марта в течение двух часов в вечернее время, находясь в невменяемом состоянии, пермяк совершил серию общественно опасных деяний. Насилие совершено в отношении одной женщины, ещё три смогли оказать активное сопротивление и отбиться от маньяка. Во всех случаях мужчина угрожал ножом.

В тот же день мужчину задержали и заключили на период расследования уголовного дела под стражу.

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Сексуальные маньяки
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